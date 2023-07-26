Успенская отреагировала на скандал с хирургом Киркорова

«Назвал меня вымогательницей»: Успенская высказалась о скандале с хирургом Хайдаровым
Российская певица Любовь Успенская рассказала в своих социальных сетях о скандале со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.
— Так как сейчас мне задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике. То, что он на ровном месте вдруг назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну, — это его уровень профессионализма и осознанности, — высказалась на своей странице 69-летняя артистка.
По словам Успенской, она не собирается устраивать публичную перепалку, а поступит «строго по закону». Всеми правовыми вопросами, касающимися высказываний Хайдарова, сейчас занимается адвокат певицы Елена Сенина.
Слова хирурга о том, что Успенская является вымогательницей, по словам Сениной, подпадают «под состав уголовно наказуемого деяния — клеветы».
Недовольной результатами работы Хайдарова осталась и певица Слава, которая решилась лечь под нож пластического хирурга и сделать липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка, а также исправить грудь. Именно последнюю операцию артистка раскритиковала.