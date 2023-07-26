Успенская отреагировала на скандал с хирургом Киркорова

— Так как сейчас мне задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике. То, что он на ровном месте вдруг назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну, — это его уровень профессионализма и осознанности, — высказалась на своей странице 69-летняя артистка.