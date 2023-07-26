Бузова показала справку из налоговой

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала новости о ее проблемах с налоговой. Как сообщает Super.ru, она опровергла информацию о наличии задолженности.

Напомним, что ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что у певицы накопилось свыше 193 тысяч рублей задолженности перед налоговой. Telegram-канал Mash также отмечал, что певица и вовсе оказалась в списке «счастливчиков», которых подозревают в махинациях по неуплате или недоплате налогов.

Бузова, которая сейчас находится на съемках в Африке, подчеркнула, что исправно платит налоги и никому ничего не должна.

«В этом году налоговая запрашивала определенные документы по сверке, мы им предоставили все, что нужно было. Ко мне нет вопросов у налоговой», — заявила поющая телеведущая.