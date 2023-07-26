Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась по поводу слухов о ее отъезде из России. В посте, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), она предрекла появление сообщений об ее эмиграции после покупки виллы на острове Бали.

«Друзья, вас скоро снова ждут заголовки, что я уехала из России. Спешу (кого-то) огорчить — разве что ради отдыха. И не простого отдыха, а на собственной вилле у океана», — написала Собчак, обращаясь к подписчикам.

Журналистка добавила, что решила купить недвижимость на Бали после того, как съездила на остров и взяла интервью у блогерши, бывшей жены российского рэпера Гуфа Айзы-Лилуны Ай.

В той же публикации Собчак сообщила, что вилла на Бали обошлась ей в 150 тысяч долларов (примерно 13,5 миллиона рублей). По ее словам, дом пока находится на этапе строительства.