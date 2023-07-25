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Сын Владимира Высоцкого назвал отца сложным, но светлым человеком

Никита Высоцкий, сын актёра и барда Владимира Высоцкого поделился воспоминаниями об отце.

Сын Владимира Высоцкого охарактеризовал отца
© РИА Новости

«Его помню очень хорошо, и главное у меня ощущение его невероятного обаяния», — заявил он в беседе с «МК в Питере».

По его словам, артист был сложным, но вместе с тем невероятно светлым человеком.

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года.

Ранее сообщалось, что в Тюмени прошла торжественная церемония открытия памятника Владимиру Высоцкому.