Сын Владимира Высоцкого охарактеризовал отца

Сын Владимира Высоцкого назвал отца сложным, но светлым человеком
Никита Высоцкий, сын актёра и барда Владимира Высоцкого поделился воспоминаниями об отце.
«Его помню очень хорошо, и главное у меня ощущение его невероятного обаяния», — заявил он в беседе с «МК в Питере».
По его словам, артист был сложным, но вместе с тем невероятно светлым человеком.
Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года.
Ранее сообщалось, что в Тюмени прошла торжественная церемония открытия памятника Владимиру Высоцкому.