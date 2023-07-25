Регина Тодоренко рассказала о трудном графике с двумя детьми

Телеведущая Регина Тодоренко эмоционально высказалась о своем графике, ее слова приводит kp.ru.

© reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Просто поживите со мной в моем ритме две недельки! Вас ждет много сюрпризов. Режим «сдохну, но не сдамся» активирован», — сказала девушка.

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым, супруги воспитывают двоих детей: их старшему сыну Михаилу четыре года, а младшему Мирославу год. Артистка уже через месяц после вторых родов вышла на работу, но с мальчиком знаменитость не расстается, поскольку кормит грудью, и ездит с ним на все съемки.

В июне Тодоренко призналась, что планирует стать матерью в третий раз.

22 июля телеведущая опубликовала серию фотографий, на которых видно, что ее старшего сына госпитализировали. Оказалось, что семья была на отдыхе в Турции, где 4-летний Миша рассек голову до крови. По словам Тодоренко, эта ночь стала для нее одной из самых тяжелых в жизни.

«Хочется забрать всю эту боль себе, но только не ребенку. Вся жизнь пролетела перед глазами. Чувствую себя хреновой матерью», — написала она.