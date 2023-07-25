Костенко прокомментировала слова Тарасова о разводе и новой свадьбе
Несколько дней назад Дмитрий Тарасов шокировал своего друга неожиданным известием – футболист заявил, что разводится с матерью своих детей и готовится к новой свадьбе. Как сразу выяснилось, подобный розыгрыш ему пришлось выполнить на одном из юмористических шоу.
Но несмотря на это некоторые не поняли чувство юмора спортсмена. Теперь пользователи пишут Анастасии Костенко разные вопросы на эту тему. Девушка, кажется, поддерживает чувство юмора Тарасова, поэтому отвечает подписчикам в юмористической манере. Девушка отшучивается и уверяет, что в их браке все прекрасно.
«Стараюсь не переживать на несуществующую тему», — сказала она.
Анастасия отметила, что измены и предательства случались в ее жизни до встречи с Тарасовым. Эти моменты она уже проработала. Девушка продолжить отношения с этим человеком не смогла, но нашла в себе силы его простить и отпустить.
Отметим, что со спортсменом девушка начала встречаться давно, а пять лет назад они обвенчались. В браке у них тут же появились детишки. Сейчас семья Тарасовых воспитывает троих детей.