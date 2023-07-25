Костенко прокомментировала слова Тарасова о разводе и новой свадьбе

Несколько дней назад Дмитрий Тарасов шокировал своего друга неожиданным известием – футболист заявил, что разводится с матерью своих детей и готовится к новой свадьбе. Как сразу выяснилось, подобный розыгрыш ему пришлось выполнить на одном из юмористических шоу.

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Но несмотря на это некоторые не поняли чувство юмора спортсмена. Теперь пользователи пишут Анастасии Костенко разные вопросы на эту тему. Девушка, кажется, поддерживает чувство юмора Тарасова, поэтому отвечает подписчикам в юмористической манере. Девушка отшучивается и уверяет, что в их браке все прекрасно.

«Стараюсь не переживать на несуществующую тему», — сказала она.

Анастасия отметила, что измены и предательства случались в ее жизни до встречи с Тарасовым. Эти моменты она уже проработала. Девушка продолжить отношения с этим человеком не смогла, но нашла в себе силы его простить и отпустить.