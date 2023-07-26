Собчак похвасталась строительством виллы за $150 тысяч

«Сегодня важнейший момент. Я решила, что помимо прекрасной резиденции в Подмосковье, мне срочно нужно на сказочное Бали. Я объездила весь остров, но тут лучший пляж: и двери межкомнатные, и фасады, и террасы. И даже кастомный дизайн для меня. Очень крутая вилла, обладательница которой, я сегодня становлюсь. Уже представляю, как будет круто, когда вилла достроится», — призналась Собчак.