Инстасамка рассказала о подарке мужа за 30 миллионов рублей

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась роскошным подарком от мужа, блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Популярная 23-летняя исполнительница рассказала, что 22-летний супруг купил ей автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей.

«Олег только что подарил мне машину за 30 миллионов рублей», — написала знаменитость, снабдив публикацию эмодзи в виде поцелуев и сердец.

При этом звезда не показала транспортное средство и не раскрыла о нем подробностей.