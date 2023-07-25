Инстасамка рассказала о подарке мужа за 30 миллионов рублей
Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась роскошным подарком от мужа, блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.
Популярная 23-летняя исполнительница рассказала, что 22-летний супруг купил ей автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей.
«Олег только что подарил мне машину за 30 миллионов рублей», — написала знаменитость, снабдив публикацию эмодзи в виде поцелуев и сердец.
При этом звезда не показала транспортное средство и не раскрыла о нем подробностей.
В июне Инстасамка также рассказала, что супруг преподнес ей подвеску французского модного дома Louis Vuitton, стоимость которой составляет почти миллион рублей.
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