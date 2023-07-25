Наталья Штурм похвасталась приседаниями и показала откровенный снимок

Певица Наталья Штурм в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала откровенный снимок и высмеяла конфликт некоторых звезд с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

«Пока весь шоу-бизнес [переругался] чья [задница] натуральней, я присела 50 раз. Олды рулят», — написала Штурм.

22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия. Слава добавила, что другие недовольные результатами операций звезды молчат, так как боятся за свой имидж и получают компенсацию от хирурга Хайдарова.

В поддержку пластического хирурга выступили певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, певица Инстасамка и другие звезды российского шоу-бизнеса. При этом сам Тимур Хайдаров рассказал «Газете.Ru», что пластическая операция на груди певицы Славы была выполнена качественно и профессионально. По словам хирурга, певицу предупреждали о рисках и процессе заживления после операции, однако она не соблюдала рекомендации врачей.