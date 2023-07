Бритни Спирс отложила выход мемуаров из-за просьбы бывших возлюбленных

Певица Бритни Спирс была вынуждена отложить релиз своих мемуаров на четыре месяца из-за опасений певца Джастина Тимберлейка и актера Колина Фаррелла . Об этом изданию The Sun рассказал знакомый с ситуацией источник.

Из-за судебного процесса публикация была задержана на четыре месяца, пока шли переговоры о том, что можно включить в книгу. Но теперь все решено, и автобиография готова к печати, сообщает источник. Книга «Женщина во мне» (The Woman In Me) выйдет 24 октября и даст возможность суперзвезде рассказать о своей жизни.