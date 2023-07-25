Бритни Спирс отложила выход мемуаров из-за просьбы бывших возлюбленных

«Адвокаты потребовали заранее ознакомиться с ее книгой и были непреклонны в том, что некоторые откровения были удалены. В книге по-прежнему много потрясающих историй, но Джастин и Колин сознательно подходили к тому, что о них можно рассказать», — отметил инсайдер.