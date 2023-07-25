Снова простила и бросила бойфренда: Алсу передумала разводиться с Яном Абрамовым
Последние недели ходят разговоры о том, что в браке Алсу и Яна Абрамова не все хорошо. Звезда предпочитает не комментировать личную жизнь, но есть слухи, что супруги собираются разводиться. Более того, певица уже даже публиковала фото с незнакомым мужчиной, который отдыхал с ней в Амстердаме.
Правда, судя по всему, Алсу передумала расставаться. Раньше она писала многозначительные посты о любви и счастье, намекая на перемены в жизни. Однако теперь закрыла в соцсетях страницу и не дает никакой информации о том, что у нее происходит.
Фанаты уверены, что Алсу вернулась к Абрамову и оставила ради него своего нового избранника. Некоторые поддерживают звезду и уверены, что такая красивая семья должна быть вместе. Однако часть поклонников звезды напоминают ей о том, сколько Абрамов сделал за последние годы.
Говорят, что Ян неоднократно изменял супруге. Более того, появились разговоры о его интрижке с Анастасией Решетовой. Сама Настя подчеркивала, что о ней в последнее время пишут много неправды, и она не советует подписчикам всему верить.