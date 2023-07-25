Алсу передумала разводиться с Яном Абрамовым

Последние недели ходят разговоры о том, что в браке Алсу и Яна Абрамова не все хорошо. Звезда предпочитает не комментировать личную жизнь, но есть слухи, что супруги собираются разводиться. Более того, певица уже даже публиковала фото с незнакомым мужчиной, который отдыхал с ней в Амстердаме.

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Правда, судя по всему, Алсу передумала расставаться. Раньше она писала многозначительные посты о любви и счастье, намекая на перемены в жизни. Однако теперь закрыла в соцсетях страницу и не дает никакой информации о том, что у нее происходит.

Фанаты уверены, что Алсу вернулась к Абрамову и оставила ради него своего нового избранника. Некоторые поддерживают звезду и уверены, что такая красивая семья должна быть вместе. Однако часть поклонников звезды напоминают ей о том, сколько Абрамов сделал за последние годы.