Лолита обрадовалась жизни перед 60-летием

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с «Пятым каналом», что не переживает из-за возраста и относится к старости с благодарностью.

Артистка уверена, что из каждого этапа развития личности можно вынести определенный опыт.

«Чужой никого никогда ничему не учит, это всего лишь теория», — подчеркнула исполнительница.

При этом звезда призналась, что принять свой возраст ей помогло осознание быстротечности жизни:

«По своей записной книжке я заметила, как, простите, помолодело кладбище, и многим уже не будет столько, сколько мне. После этого осознания ты испытываешь совсем другое чувство. Ты думаешь, какое счастье, что жив и у тебя эта паспортная старость есть».

Милявская добавила, что не обращает внимание на хейтеров, которые пытаются задеть ее посредством возраста — она считает, что тем самым недоброжелатели стремятся компенсировать лишь свою неудовлетворенность. Поэтому Лолита посоветовала безразлично относится к подобным упрекам и своим поклонникам.