Тимур Хайдаров назвал неожиданную причину недовольства Славы пластикой груди

«Работа была выполнена профессионально. Слава сама сказала, что попой, животом и руками довольна, а вот грудью нет. Странно как-то. Также она попала под влияние некоторых людей», — отметил Хайдаров.

При этом пластический хирург не стал уточнять, о ком именно идет речь. Хайдаров отметил, что процесс заживления швов, которыми осталась недовольна Слава, во многом зависит не только от врача, но и от образа жизни пациента, его состояния здоровья и других немаловажных факторов.