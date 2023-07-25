Адвокат Славы и Успенской обвинила хирурга Киркорова в клевете

«Конечно, это не может не оскорбить. Более того, я должна сказать, что это попадает под состав уголовно-наказуемого деяния клеветы. Поэтому мы сейчас думаем, как нам поступить правильно, чтобы наши интересы были удовлетворены», — пояснила эксперт.