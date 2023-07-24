Против вокалиста Rammstein выдвинули новые обвинения в насилии

Солиста Rammstein обвинила в домогательствах еще одна женщина
Фронтмена популярной немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна обвинила в домогательствах ещё одна женщина. Об этом сообщает ORF.
Гражданка австрии, настоящее имя которой не раскрывается, сообщила о том, что её пригласили на вечеринку с участниками группы Rammstein. По её словам, во время мероприятия Линдеманн позвал нескольких девушек в свой гостиничный номер. Среди них была и потерпевшая – она утверждает, что там Линдеманн захотел вступить с ней в половую связь, но получил отказ. После этого он бросил потерпевшую на кровать и несколько раз с силой ударил по ягодицам.
Отмечается, что удары были такими сильными, что у девушки остались гематомы. Осознав серьёзность ситуации, потерпевшая сфотографировала следы ударов, как только оказалась в безопасности. Эти фотографии были отправлены в немецкую прокуратуру – медицинский директор Института судебной медицины в Гейдельберге подтвердил, что снимки могут являться подтверждением рассказа девушки.
Напомним, что прокуратура Берлина проводит расследование против Тилля Линдеманна, которого обвинили в изнасиловании несколько женщин.