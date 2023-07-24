Против вокалиста Rammstein выдвинули новые обвинения в насилии

Гражданка австрии, настоящее имя которой не раскрывается, сообщила о том, что её пригласили на вечеринку с участниками группы Rammstein. По её словам, во время мероприятия Линдеманн позвал нескольких девушек в свой гостиничный номер. Среди них была и потерпевшая – она утверждает, что там Линдеманн захотел вступить с ней в половую связь, но получил отказ. После этого он бросил потерпевшую на кровать и несколько раз с силой ударил по ягодицам.