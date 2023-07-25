Папин клон: жена Макаревича показала подросшего сына
Уже больше года Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн живут в Израиле. Там же они стали родителями. Эйнат родила сына, которого назвали Эйтан. Если для женщины это первый опыт материнства, до для Макаревича малыш стал четвертым ребенком. Женщина признавалась, что боялась материнства. Дело в том, что дальнее окружение и люди в Интернете стращали ее тем, что фигура после родов испортится, времени на себя и хобби не будет.
«Как я рада, что в моем случае абсолютно ничего из этого не сбылось. Более того, огромное количество вещей в моей жизни стало лучше, например, появилась новая отрасль для интересного шоппинга», — заявила Эйнат Кляйн.
Новоиспеченная мама часто делится с пользователями сети фотографиями наследника. На днях женщина показала, как подрос ее сын.
«Как же быстро растет! С каждым днем с Эйтаном все интереснее и интереснее. Он уже практически человек», — пишет Кляйн.
Поклонники пришли в восторг от новых фото Эйтана.
Кляйн очень благодарна своему супругу, маме и бабушке за то, что они помогают. Она признается, что без помощи близких бы не справилась.
«Разумеется, все это возможно исключительно благодаря мощному тылу, поддержке семьи: и моей мамы, и бабушки, и, безусловно, мужа, без которого вообще ничего этого бы не было. Благодаря им я могу продолжать все то, что так любила до появления этого маленького вечного двигателя, который отнимает 38 часов в сутках и не дает вздохнуть ни на минуту, но рядом с ним кажется, что дышать вовсе и не обязательно», — признавалась Эйнат.