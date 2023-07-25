Папин клон: жена Макаревича показала подросшего сына

Уже больше года Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн живут в Израиле. Там же они стали родителями. Эйнат родила сына, которого назвали Эйтан. Если для женщины это первый опыт материнства, до для Макаревича малыш стал четвертым ребенком. Женщина признавалась, что боялась материнства. Дело в том, что дальнее окружение и люди в Интернете стращали ее тем, что фигура после родов испортится, времени на себя и хобби не будет.