Максим Аверин высказался о покинувших Россию артистах
Российский актёр Максим Аверин заявил, что покинувших страну артистов не нужно вырезать из фильмов и телепрограмм. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси. Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили. Я же не могу судить артиста по его эмоциям… Поэтому есть его творчество, и его я оцениваю. Я считаю, что это ужасно: давайте вырежем его из кино! Фильмы-то в чем виноваты?», – заявил он.
Аверин также рассказал, что в последнее время старается не давать интервью, так как его постоянно просят высказаться на тему СВО. При этом он не понимает, зачем артистам вообще озвучивать свою позицию по этому вопросу.
«Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Периода переустройства мира… Что меня раздражает от этих разговоров, так это: “Куда они уехали? Здесь они зарабатывают миллионы!”. Все начинают оголтело это твердить… А оскорбления эти бесконечные! От злословия мне плохо», – рассказал артист.
При этом Аверин добавил, что не представляет свой жизни без России и всегда будет возвращаться обратно.
«Для меня это единственный шанс на жизнь… Я – русский артист», – подытожил он.
Ранее об уехавших из России артистах высказался режиссёр Никита Михалков.