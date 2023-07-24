Максим Аверин высказался о покинувших Россию артистах

«Я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси. Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили. Я же не могу судить артиста по его эмоциям… Поэтому есть его творчество, и его я оцениваю. Я считаю, что это ужасно: давайте вырежем его из кино! Фильмы-то в чем виноваты?», – заявил он.