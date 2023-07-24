Анастасия Волочкова пытается не отказывать ни в чем фанатам

«Я просто очень люблю своих и фанатов, и поклонников. Я никогда не убегаю сама, просто бывали моменты, когда я после одного выступления раздавала автографы всем… Мало того, что я опаздываю на поезд или самолет, и меня уже моя команда, просьба с пониманием отнестись, уводила. Но так, чтобы я сказала «нет» фанатам — такого не было никогда», — призналась Волочкова.