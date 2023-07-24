Российская телеведущая Екатерина Стриженова попала в больницу с признаками анемии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что Стриженова почувствовала себя плохо ещё несколько дней назад. Телеведущая сразу обратилась в больницу, где врачи обнаружили у неё признаки анемии. Сейчас она находится под наблюдением медиков – ведущей назначили капельницу с железосодержащими препаратами.

«Капаю железо, ждите “железную леди”», – написала Стриженова в своих социальных сетях.

Соцсети

Помимо этого, телеведущая также опубликовала снимок из больницы. На нём можно увидеть, как она улыбается на камеру, находясь на медицинской койке.