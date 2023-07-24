Стриженова попала в больницу с подозрением на анемию
Российская телеведущая Екатерина Стриженова попала в больницу с признаками анемии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Уточняется, что Стриженова почувствовала себя плохо ещё несколько дней назад. Телеведущая сразу обратилась в больницу, где врачи обнаружили у неё признаки анемии. Сейчас она находится под наблюдением медиков – ведущей назначили капельницу с железосодержащими препаратами.
«Капаю железо, ждите “железную леди”», – написала Стриженова в своих социальных сетях.
Соцсети
Помимо этого, телеведущая также опубликовала снимок из больницы. На нём можно увидеть, как она улыбается на камеру, находясь на медицинской койке.
Ранее младшая дочь Екатерины Стриженовой вышла замуж.
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