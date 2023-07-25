58-летняя российская актриса Ирина Безрукова купила загородный дом.

Дорогостоящей покупкой теледива похвасталась на просторах своей странице в социальных сетях. Однако она не уточнила, где именно купила недвижимость и сколько денег потратила на это. Зато она заверила своих подписчиков, что чувствует себя невероятно счастливой.

«Делюсь важным событием: я приобрела загородный дом! До сих пор не могу поверить, что сделала это», — поделилась артистка.

Она добавила, что мечтала сблизиться с природой, поэтому обратилась к фирме, которая изготавливает конструкции дома на производстве, а уже на месте составляет из блоков здания.

Ожидается, что все ремонтные работы будут завершены до конца лета.

«Жду тот день, когда буду наслаждаться травяным чаем на улице, пройдусь босиком по нагретой солнцем траве», — заключила знаменитость.