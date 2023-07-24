Шер запустила бренд мороженого
Шер поделилась радостной новостью в соцсетях – теперь она владелица бренда мороженого. Для позиционирования компании певица сделала акцент на итальянской версии этого «прохладительного» десерта – джелато - и назвала её Cherlato.
Это название можно увидеть на кузове грузовика с мороженым в видеоролике, которым певица поделилась с подписчиками.
«Да, это реально… Я запускаю мой джелато… Смотри, Лос-Анджелес!! Всё началось пять лет назад и сейчас, наконец, это случилось. Дальше будет ещё интереснее…», - написала Шер в комментарии.
Cherlato описывается как доставщик «самого свежего и восхитительного мороженого» жителям Лос-Анджелеса. В создании бренда артистке помог новозеландский бренд Giapo, специализирующийся на изготовлении молочных десертов без глютена.