Клип SHAMAN из зоны СВО установил новый рекорд

Клип Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, на его новую песню «Мой бой» за три дня набрал 2,5 миллиона просмотров.

© кадр из видео

Ролик содержит хронику спецоперации и кадры выступления Дронова в зоне проведения СВО.

Клип сейчас занимает первое место среди музыкальных видео на вкладке «В тренде». Для того, чтобы набрать миллион просмотров, клипу потребовалось менее суток.