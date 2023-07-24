Клип SHAMAN из зоны СВО установил новый рекорд
Клип Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, на его новую песню «Мой бой» за три дня набрал 2,5 миллиона просмотров.
Ролик содержит хронику спецоперации и кадры выступления Дронова в зоне проведения СВО.
Клип сейчас занимает первое место среди музыкальных видео на вкладке «В тренде». Для того, чтобы набрать миллион просмотров, клипу потребовалось менее суток.
Команда артиста снимала видео на передовой и во время его благотворительного тура по Новороссии. Героями ролика стали местные жители, добровольцы и бойцы российской армии, медики, военкоры и волонтеры.
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