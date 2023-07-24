Малахов заплатил Водонаевой 500 тысяч рублей за участие в своей программе

«Мы, кстати говоря, никому тогда не дали комментариев. И потом пошли к Андрею Малахову разбираться за хороший гонорар. Сейчас уже могу сказать, срок давности вышел — полмиллиона заплатили. Это хороший гонорар за участие в одной программе при учете того, что ты один раз приходишь и говоришь все, что ты действительно имел в виду», — пояснил Вольтов.