Хилькевич призналась, что боится сниматься обнаженной: «У меня есть проект, где есть сексуальная сцена»
Актриса Анна Хильевич достаточно редко отвечает на вопросы подписчиков в личном блоге. Но сегодня артистка решила сделать исключение.
Один из поклонников звезды спросил, снималась ли она когда-нибудь обнаженной в кино. Анна же ответила отрицательно. При этом звезда добавила, что скоро ей предстоит участвовать в постельной сцене.
«В кино я не снималась обнаженной. Если что-то такое и было, я заклеивала себе. Но я снималась для мужских журналов пару раз. О чем, если честно, уже бы жалела, но не сильно. Мне предстоят съемки в проекте, где надо играть сцену сексуального характера. И я прям напряглась. Думаю: „Как я буду это делать?“. Я совсем не готова. У меня была немного, чуть-чуть, сексуальная сцена. А в этом проекте прям посерьезнее. И я вот не знаю что делать», — призналась Хилькевич.