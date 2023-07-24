Хилькевич призналась, что боится сниматься обнаженной

«В кино я не снималась обнаженной. Если что-то такое и было, я заклеивала себе. Но я снималась для мужских журналов пару раз. О чем, если честно, уже бы жалела, но не сильно. Мне предстоят съемки в проекте, где надо играть сцену сексуального характера. И я прям напряглась. Думаю: „Как я буду это делать?“. Я совсем не готова. У меня была немного, чуть-чуть, сексуальная сцена. А в этом проекте прям посерьезнее. И я вот не знаю что делать», — призналась Хилькевич.