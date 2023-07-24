Дочь певицы Славы объявила о завершении музыкальной карьеры

Дочь певицы Славы Александра Морозова объявила о завершении музыкальной карьеры
Дочь певицы Славы объявила в соцсетях о завершении музыкальной карьеры. Александра Морозова призналась, что ей было тяжело принимать такое решение.
«Я решила уйти из музыки. Скажу честно, это достаточно тяжелое решение, так как пела и выступала я около трех лет. Но за эти годы не добилась желаемого результата. После родов я начала думать о том, что это занятие перестало мне приносить ту радость, которая была вначале, а с каждой новой не попавшей в чарты и на радио песней приходило разочарование. И я поняла, что в тупике! К тому же организм сильно устал после родов, я эту усталость чувствую, тело тяжелое и малоподвижное, так что на сцену точно не хочется», — рассказала артистка.
По словам дочери знаменитости, сейчас она активно занимается своим восстановлением, работая не только над фигурой, но и над «головой». Александра Морозова считает, что ребенку важно видеть счастливую маму, которая занимается любимым делом, поэтому артистка решила услышать свои истинные желания. Певица недавно приняла участие в съемках фильма и теперь планирует ходить на актерские кастинги, чтобы попробовать себя в сфере кино.
Дочь певицы Славы 25 ноября 2022 года вышла замуж за своего возлюбленного Андрея Дедова. Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе Барвихи. Молодожены отпраздновали торжество в узком семейном кругу, на свадьбу приехали мать и отец невесты, которые развелись в начале 2000-х. В январе 2023 года стало известно, что Александра Морозова ждет ребенка, а позже дочь Славы раскрыла его пол, и 30 марта девушка родила мальчика, которого назвала Арсением.