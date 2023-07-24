Дочь певицы Славы объявила о завершении музыкальной карьеры

«Я решила уйти из музыки. Скажу честно, это достаточно тяжелое решение, так как пела и выступала я около трех лет. Но за эти годы не добилась желаемого результата. После родов я начала думать о том, что это занятие перестало мне приносить ту радость, которая была вначале, а с каждой новой не попавшей в чарты и на радио песней приходило разочарование. И я поняла, что в тупике! К тому же организм сильно устал после родов, я эту усталость чувствую, тело тяжелое и малоподвижное, так что на сцену точно не хочется», — рассказала артистка.