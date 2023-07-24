Митя Фомин рассказал, куда пропала группа Hi-Fi

«Я очень благодарен, что эта песня есть у меня. Она на все случаи жизни! Особенно сейчас. И раньше, когда меня люди просили ее спеть, я говорил: а давайте еще эту или ту. А потом понял — это моя миссия!» — резюмировал Фомин.