Айза назвала условия, при которых готова сойтись с Гуфом

Блогер Айза (Айза-Лилуна Ай) рассказала в интервью Ксении Собчак, при каких условиях готова сойтись с бывшим мужем рэпером Гуфом. Она призналась, что не может отпустить и забыть этого человека.

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«Мы можем сойтись на старости лет, но при двух условиях: трезвость и лечение. Не такое, что на недельку-месяц. Леша не знает, как жить без наркотиков. Когда мы были в отношениях, он 2,5 года не употреблял ничего. Это было один раз в жизни. Ему нужна терапия», — высказалась звезда.

Блогер в 2008 году вышла замуж за Гуфа, а 5 мая 2010 года у них родился сын Сами. Она ушла от артиста в 2013 году и подала на развод. Айза недавно призналась поклонникам, что «своими руками» психологически травмировала ребенка, и не снимает с себя вины. По словам знаменитости, Сами с детства слышал скандалы родителей, видел своего отца в разных состояниях и утешал «истеричную» мать. Блогер заявила, что пытается исправить ошибки в воспитании ребенка, и активно работает над собой, чтобы потом помочь первенцу.