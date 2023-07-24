Слава публично извинилась перед Собчак

«Вы знаете, иногда я выражаю свое мнение, недовольство, негодование в очень жесткой форме и не слежу за словами, иногда перебарщиваю, конечно. Хотела давно сделать, хотела извиниться перед Ксюшей Собчак за то, что обзывала ее, ну сами знаете как. Потому что на самом деле девчонка очень неплохая, я с ней знакома, она тоже мама, и тоже дочь, жена. Вообще, считаю, что так грубо выражаться не очень красиво, но вы знаете мое любимое нетрезвое состояние, хотя, к сожалению, не очень любимое, иногда я перебарщиваю», — отметила исполнительница в своем видео.