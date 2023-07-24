Слава публично извинилась перед Собчак: «Иногда я перебарщиваю»
Исполнительница отметила, что «так грубо выражаться не очень красиво»
Певица Слава месяц назад оскорбляла журналистку Ксению Собчак и советовала ей покинуть родину — таким образом артистка выразила свою патриотическую позицию. Однако сейчас Слава решила извиниться перед Собчак за свои неприятные слова в ее адрес.
«Вы знаете, иногда я выражаю свое мнение, недовольство, негодование в очень жесткой форме и не слежу за словами, иногда перебарщиваю, конечно. Хотела давно сделать, хотела извиниться перед Ксюшей Собчак за то, что обзывала ее, ну сами знаете как. Потому что на самом деле девчонка очень неплохая, я с ней знакома, она тоже мама, и тоже дочь, жена. Вообще, считаю, что так грубо выражаться не очень красиво, но вы знаете мое любимое нетрезвое состояние, хотя, к сожалению, не очень любимое, иногда я перебарщиваю», — отметила исполнительница в своем видео.
Также Слава добавила, что при этом она от своей позиции не отказывается. «Девушкам, особенно бабушкам, ругаться не хорошо. Ксюша, извини за грубость. Но за публичные оскорбления ссори, публично поругала публично извинилась. Теперь моя душа спокойна» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заключила она.
Сама Ксения оперативно ответила на извинения певицы.
«Я зла не помню, а извиниться — всегда круто, так что мира и любви», — подчеркнула журналистка.