Блогер Масленников объяснил, почему не стал встречаться с Клавой Кокой

«Прерогативу публично рассказывать о своих отношениях я оставлю другому человеку. Сердце свободно. С Клавой Кокой мы дружим. Не произошло какой-то химии между нами, которая должна быть», — уточнил Масленников.

В конце апреля Кока также опровергала слухи о романе между ними. Певица назвала Масленникова своим «бро» и добавила, что они дружат уже семь лет. При этом девушка призналась, что блогер несколько раз флиртовал с ней, однако дальше дело не зашло.