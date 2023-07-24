Юлия Ковальчук раскрыла имя новорожденной дочери от Алексея Чумакова

8 июля 2023 года она сообщила о рождении дочери и опубликовала фото ножек младенца. Юлия Ковальчук пояснила, что ей понадобилось время, чтобы «осознать масштаб счастья» и поделиться этой новостью. Поклонники были удивлены, так как певица не рассказывала о своей беременности и никто не видел ее с округлившимся животом. Артистка призналась, что роды прошли мягко в комфортной и домашней обстановке, и она готова в третий раз стать матерью.