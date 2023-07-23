Асмус показала оригинальные фотографии

«Мы попросили у туристов надувной матрас, обернули наши телефоны в одежду и положили в сумку, которую обернули на шее сестры. Она плыла на матрасе, а я страхующий. Потом я осталась с телефонами на плоту (где благополучно сгорела), а Карина вернулась и доставила на этом же матрасе детей, потому что они весь отпуск хотели на этот плот попасть», — рассказала Асмус в микроблоге