Асмус показала оригинальные фотографии
Кристина Асмус отдыхает на средиземноморском побережье Турции с сестрой, дочерью и племянницей. Просто гулять и купаться молодым мамам наскучило, и они решили устроить фотосессию на плавучей площадке, расположенной довольно далеко от берега.Об этом пишет портал thevoicemag.ru.
«Мы попросили у туристов надувной матрас, обернули наши телефоны в одежду и положили в сумку, которую обернули на шее сестры. Она плыла на матрасе, а я страхующий. Потом я осталась с телефонами на плоту (где благополучно сгорела), а Карина вернулась и доставила на этом же матрасе детей, потому что они весь отпуск хотели на этот плот попасть», — рассказала Асмус в микроблоге
В результате получилось сделать две интересные фотографии. На одной из них Кристина стоит в стойке на руках, на второй – высоко прыгает над водой.
Ранее Асмус рассказывала, что любит бывать в местах малоизвестных, но необычных и привлекательных. Для своего недавнего путешествия актриса выбрала Казахстан. На своей страничке в социальной сети звезда выложила фотоотчет со своей поездки.
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