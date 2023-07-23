Собчак поздравила Богомолова с днем рождения
Сегодня свой 48-й день рождения празднует Константин Богомолов. Ксения Собчак в микроблоге разместила фотографию супруга и опубликовала поздравление
Instagram (организация запрещена в России)*
««У бога нет бога, поэтому я атеист» - написал ты в пьесе. А у меня есть (ты – прим. ред). Поэтому я верю. В тебя. И в нас. Люблю тебя мой «Демон с прищуром», и знаю какой ты настоящий. И это главное».
Богомолов написал под постом Собчак «Люблю» и прикрепил смайлик-сердечко.
Ранее актер и режиссер Константин Богомолов заявил, что уехавшие из России артисты лицедействуют на камеру. Об этом он сообщил в своей статье для РИА Новости.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской.
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