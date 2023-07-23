Собчак поздравила Богомолова с днем рождения

««У бога нет бога, поэтому я атеист» - написал ты в пьесе. А у меня есть (ты – прим. ред). Поэтому я верю. В тебя. И в нас. Люблю тебя мой «Демон с прищуром», и знаю какой ты настоящий. И это главное».