Рудковская поддержала Хайдарова в конфликте со Славой

«Понимающие пациенты знают, что это хирургия, и есть такое явление, как преображение в несколько этапов, как и выполнение процедур для восстановления и реабилитации! И я уверена, что Тимуру больше всего обидно не за то, что деньги потребовала. Больше всего ему обидно, что потерял друга», –написала Рудковская.