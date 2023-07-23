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Рудковская поддержала Хайдарова в конфликте со Славой

Накануне певица Слава пожаловалась на некачественную работу пластического хирурга Тимура Хайдарова. Грубые шрамы изуродовали ей всю грудь.

Рудковская поддержала Хайдарова в конфликте со Славой
© РИА Новости

Звезде сделали несколько операций, но именно эта оказалась неудачной. Слава через соцсети обратилась к Тимуру с просьбой больше никому не делать грудь, если он не умеет.

Яна Рудковская вступилась за Тимура Хайдарова. Она сказала, что сама делала бюст у него, получилось отлично, и многие потом просили «грудь, как у Яны».

Хайдаров ответил на жалобу певицы Славы

«Понимающие пациенты знают, что это хирургия, и есть такое явление, как преображение в несколько этапов, как и выполнение процедур для восстановления и реабилитации! И я уверена, что Тимуру больше всего обидно не за то, что деньги потребовала. Больше всего ему обидно, что потерял друга», –написала Рудковская.

После того, как певица Слава поделилась видео, в котором показала жуткие шрамы на груди после маммопластики, на хирурга обрушился шквал критики в соцсетях. Пользователи припомнили Хайдарову и Гоар Аветисян, которая дважды пережила некроз после операции, и Любовь Успенскую, недовольную результатом пластики ягодиц.

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