Рудковская поддержала Хайдарова в конфликте со Славой
Накануне певица Слава пожаловалась на некачественную работу пластического хирурга Тимура Хайдарова. Грубые шрамы изуродовали ей всю грудь.
Звезде сделали несколько операций, но именно эта оказалась неудачной. Слава через соцсети обратилась к Тимуру с просьбой больше никому не делать грудь, если он не умеет.
Яна Рудковская вступилась за Тимура Хайдарова. Она сказала, что сама делала бюст у него, получилось отлично, и многие потом просили «грудь, как у Яны».
«Понимающие пациенты знают, что это хирургия, и есть такое явление, как преображение в несколько этапов, как и выполнение процедур для восстановления и реабилитации! И я уверена, что Тимуру больше всего обидно не за то, что деньги потребовала. Больше всего ему обидно, что потерял друга», –написала Рудковская.
После того, как певица Слава поделилась видео, в котором показала жуткие шрамы на груди после маммопластики, на хирурга обрушился шквал критики в соцсетях. Пользователи припомнили Хайдарову и Гоар Аветисян, которая дважды пережила некроз после операции, и Любовь Успенскую, недовольную результатом пластики ягодиц.