Галич призналась, что любит загорать без одежды
Ида Галич с сыном отдыхают в Турции. Там они разместились на вилле, расположенной на берегу Средиземного моря. Солнце, пляж, пышная зелень. Ида решила воспользоваться моментом и расслабиться, чтобы как следует отдохнуть и зарядиться энергией, - пишет издание thevoicemag.ru.
«Есть у меня одна слабость. Очень люблю загорать топлес. Вилла наша украшена густой зеленью, цветами и деревьями. Думаю, что у соседних домиков на лежаках у бассейнах никого нет, дите ушел на обеденный сон, самое время!» — рассказала телезвезда в микроблоге.
Ида устроилась позагорать, однако долго принимать солнечные ванны в полуобнаженном виде ей не пришлось. Она увидела, что совсем недалеко садовники приводят растения в порядок.
«Они заняты своим делом, на меня и не смотрят. Думаю, что в моем случае, что даже если бы и смотрели, спросить у них: "Что вы там увидели?!". Они абсолютно честно могут ответить: "Ничего"», — пошутила Галич.
Галич отметила, что у нее никогда не было большой груди. Более того, в ближайшее время она не планирует увеличивать свои формы.