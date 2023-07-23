Киркоров заступился за Хайдарова

Накануне певица Слава публично обвинила звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественно выполненной работе. После операции на груди у певицы остались грубые шрамы, удалять которые ей пришлось в другом медицинском учреждении. Об этом рассказывает СтарХит.

Филипп Киркоров, который в последнее время активно пользуется услугами Хайдарова, вступился за своего врача. Поп-король уже сделал несколько операций и продолжает совершенствовать свой внешний вид и дальше. Так, он находится под постоянным контролем хирурга - пластика.

Киркоров выложил в микроблоге фотографию, на которой он запечатлен рядом с Хайдаровым и обнимает его за плечи.

«Как может начинаться сегодня утро? С лучшего друга! Контрольный осмотр. Бережем себя и своих близких. Всем добра! Друзьям на радость, врагам назло!» - написал Филипп.

«Наш любимый пациент, который соблюдает все рекомендации, и получает шикарный результат», — оставил комментарий медик.

Стоит отметить, что Киркоров после операций не отказался от вредной пищи. Например, он продолжает уплетать бургеры. Спортом, правда, артист не занимается, ведь он еще не до конца восстановился после операций. При этом он нашел выход из ситуации.