Супруга Джигана осваивает «Жигули»

Оксана Самойлова решила научиться водить отечественные автомобили. До этого многодетная мама ездила на люксовых авто.

О своем опыте многодетная мама рассказала в микроблоге, где выложила видеоролик.

Оксана выбрала «Жигули» вишневого цвета. Самойлова села в машину, выжала сцепление, включила рукоятку скорости и сделала пару кругов.

«Я никогда не ездила на механике», — призналась Оксана. При этом она отметила, что эксперимент ей не особенно понравился.

Самойлова пообещала одной из своих дочерей подарить подобный автомобиль на совершеннолетие. Наследница заинтересованности не проявила, - информирует 5 Канал.

На днях блогер и модель Оксана Самойлова похвасталась подписчикам сюрпризом, который устроил ей супруг Джиган.

Девушка отмечает, что несмотря на разногласия и сложности в отношениях, рэпер регулярно радует любимую и демонстрирует ей свои чувства.