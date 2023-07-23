Стало известно о поездке вдовы Шатунова в Россию

Юрий Шатунов ушел из жизни чуть более года назад. Его могила на Троекуровском кладбище утопает в белых розах. Но цветы приносят друзья и поклонники артиста – семья Юрия живет в Германии и возвращаться в Россию не собирается.

Шатунов познакомился со своей супругой Светланой в Германии еще в 2000-е годы и ради нее перебрался в эту страну. Он приобрел для семьи особняк за 10 миллионов долларов недалеко от Мюнхена. Там пара и жила, воспитывали дочь Эстеллу и сына Дэнниса.

В годовщину смерти Шатунова вдова и дети не появились на Троекуровское кладбище. Но журналистам портала woman.ru стало известно, что Светлана с наследниками все же приезжала в Москву, особо не обнародуя информацию о поездке. Шатунова встречалась с Игорем Крутым и Игорем Николаевым.

Журналисты предположили, что целью визита были переговоры по творческому наследию экс-солиста «Ласкового мая», поскольку Андрей Разин до сих пор не отказался от попыток отсудить права на него.