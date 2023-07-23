Боня: «Я решила выйти замуж»

«Я решила выйти замуж. Да, вы не ошиблись, знаю, что от меня такого вы еще не слышали. Но я решила, что это должно произойти непременно в этом году… Я уже все доказала себе, как отдельная единица, теперь можно встать за мужчину и быть за мужским плечом», — написала Боня в микроблоге.