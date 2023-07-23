Боня: «Я решила выйти замуж»
Виктория Боня объявила подписчикам, что собралась вступить в законный брак. Правда, пока теоретически. Звезда Дома-2 даже обозначила сроки этого события – 2023 год.
Как сообщила Виктория, у нее с юности был страх перед замужеством. Еще ее мама внушала «Замуж не напасть, как бы замужем не пропасть», - рассказывает 5 канал. Но сейчас Виктория чувствует себя свободной от всяких страхов и готова вступить в новую жизнь.
«Я решила выйти замуж. Да, вы не ошиблись, знаю, что от меня такого вы еще не слышали. Но я решила, что это должно произойти непременно в этом году… Я уже все доказала себе, как отдельная единица, теперь можно встать за мужчину и быть за мужским плечом», — написала Боня в микроблоге.
Если планы осуществятся, это будет первая свадьба в истории популярного блогера. Боня не была в зарегистрированном союзе даже с отцом своей единственной дочери Анджелины-Летиции. С сыном миллиардера Алексом Смерфитом Виктория прожила шесть лет в гражданском браке.
Ранее Боня отреагировала на обвинения в новой пластике. На подозрение подписчиков в увеличении ягодиц она заявила, что приседает по 150 раз с весом 20 килограммов каждый день.