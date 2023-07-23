Семенович пожаловалась на обострение болезни
Анна Семенович сейчас переживает серьезный стресс. На днях скоропостижно скончался ее концертный директор Владимир Цапир, с которым они проработали около 20 лет.
Певица писала в микроблоге, что потеря очень велика – ни одно ее выступление не обходилось без Владимира. И выступление на музыкальном фестивале отняло у нее последние силы. Ей до сих пор не верится, что Цапира больше нет, - информирует издание vokrug.tv.
Переживания не могли не сказаться на здоровье Анны. Семенович продолжает общаться со своими подписчиками в социальной сети, и поклонники заметили, что лицо звезды покрылось красными пятнами.
«Это дерматит, он у меня обостряется после перелетов и концертного грима. Поэтому в обычной жизни я крашусь очень мало», -- объяснила исполнительница.
У Владимира Цапира были проблемы с сердцем, он обследовался в клинике, затем его выписали и сказали, что нужно готовиться к операции. До операции он не дожил.