Бородина посоветовала всем не укорачивать детство сыновей и дочерей
На страничке в социальной сети Ксения Бородина поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им, как одеваются ее дети (при том, что недавно они обсмеяли наряд самой телеведущей). И выложила фотографию из Бодрума со своей мамой и дочками — 14-летней Марией и 7-летней Теоной. Старшая девочка одета в легкое платье, младшая- в шорты и футболку. Об этом пишет super.ru.
« ...Кстати, хотела у вас спросить, вам нравится, как мои девочки одеваются? Вы сами одеваете своих детей или они самостоятельны в этих вопросах? Просто пара дам мне тут написали, что им как-то не взросло. А зачем с этим спешить? Я вижу, что одежда на моих детях вполне по их возрасту и воспитанию. У кого-то дети в 14 и просекко на яхтах пьют, но я не считают нужным им ускорять самое хорошее и сладкое время. Взрослыми они всегда успеют стать», - написала Ксения.
Ранее Ксения рассказала о ситуации в Турции. Она отметила, что цены на еду сильно выросли по сравнению с прошлым годом. По ее словам, на обед в ресторане ей приходится тратить по 100 тысяч рублей.
Помимо этого, она пожаловалась на то, что в бутиках совсем нет вещей со скидками, а цены на некоторые товары выросли на 35% по сравнению с прошлогодними.