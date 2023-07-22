Бородина посоветовала  всем не укорачивать детство сыновей и дочерей

« ...Кстати, хотела у вас спросить, вам нравится, как мои девочки одеваются? Вы сами одеваете своих детей или они самостоятельны в этих вопросах? Просто пара дам мне тут написали, что им как-то не взросло. А зачем с этим спешить? Я вижу, что одежда на моих детях вполне по их возрасту и воспитанию. У кого-то дети в 14 и просекко на яхтах пьют, но я не считают нужным им ускорять самое хорошее и сладкое время. Взрослыми они всегда успеют стать», - написала Ксения.