Стали известны подробности трагедии в семье шансонье Жеки
Накануне в семье шансонье Жеки (Евгения Григорьева) случилась беда. 37-летняя супруга артиста Елизавета Крапивина покончила с собой.
По словам друзей семьи, трагедии ничто не предвещало, - пишет «Московский Комсомолец».
«Мы часто работаем с Жекой вместе, недавно получали премию шансона. Лиза была веселая. Не понимаю, что произошло. У них была любовь 12 лет, ребенок… Поженились - все хорошо. Она - его директор! Я не знаю, какие потусторонние вещи позволили ей покончить с собой», говорит певица Афина.
Сам Григорьев ситуацию не комментирует.
«Я сегодня Женечке выразила соболезнования, написала, что если нужна помощь, я всегда рядом. Он прислал мне сложенные ручки в ответ и написал «Спасибо, Афиночка». Страшное горе, но Женечка должен все это преодолеть… У них же ребенок», - переживает певица.
Григорьев в составе группы «Майор Сергеев» записал свою рок-балладу «Рюмка водки на столе». Песня стала хитом, и на группу обрушился вал приглашений на вечеринки.
После переезда в Москву Жека познакомился с Григорием Лепсом и продал ему песню за 300 долларов. Однако композиция могла стоить десятки тысяч долларов. Но Жека считает сделку выгодной. Авторские гонорары приносят доход.