Стали известны подробности трагедии в семье шансонье Жеки

«Мы часто работаем с Жекой вместе, недавно получали премию шансона. Лиза была веселая. Не понимаю, что произошло. У них была любовь 12 лет, ребенок… Поженились - все хорошо. Она - его директор! Я не знаю, какие потусторонние вещи позволили ей покончить с собой», говорит певица Афина.