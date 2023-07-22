Малышева назвала «безграмотными» звезд шоу-бизнеса
Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!» рассказала о препаратах коллагена —биодобавках для улучшения состояния кожи, которыми активно пользуются звезды шоу-бизнеса.
Малышева считает, что на такие БАДы тратят деньги люди, которые просто стали жертвами рекламных кампаний, - пишут dni.ru.
Теледоктор в шутку посоветовала всем заняться продажей самодельных средств омоложения. Покупать и разводить дешевый желатин и в жидком виде его продавать задорого, называя коллагеном.
«Желатин — это и есть коллаген, только он стоит смехотворно мало. То есть вы можете открыть бизнес, покупать желатин, разводить его. В зависимости от того, как разведете, будет прибыль. Если за 30 рублей купили маленькую пачку желатина, развели в трехлитровой банке, можно прям толкать жидкий коллаген. Стоит три тысячи одна доза», — отметила она.
Более того, звезды не только сами употребляют эти БАДы, но и, сознательно или нет, рекламируют их действие публично.
«Я просто поражаюсь, какие деньги можно зарабатывать на безграмотности людей. И даже в каком-то смысле, я считаю, что это плата за безграмотность», — резюмировала Малышева.
Очки для работы за компьютером, которые защищают глаза от синего света, на самом деле бесполезные, рассказала ранее в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, современные мониторы уже имеют защиту от синего света, поэтому очки не нужны.