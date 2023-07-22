Малышева назвала «безграмотными» звезд шоу-бизнеса

«Желатин — это и есть коллаген, только он стоит смехотворно мало. То есть вы можете открыть бизнес, покупать желатин, разводить его. В зависимости от того, как разведете, будет прибыль. Если за 30 рублей купили маленькую пачку желатина, развели в трехлитровой банке, можно прям толкать жидкий коллаген. Стоит три тысячи одна доза», — отметила она.