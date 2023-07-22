Родственники комика Пономаренко перессорились из-за наследства

Юморист Александр Пономаренко скончался от рака желудка. Он боролся с болезнью как мог, а его супруга Анна даже организовывала сбор на лечение. Но страшный недуг победить не удалось.

Друзья и поклонники артиста были уверены, что после его смерти родным не осталось ничего кроме долгов. Однако, когда пришел срок вступления в наследство, выяснилось, что за Александром числились гараж, земельный участок и квартира. Имущество оценивается в девять миллионов рублей, - рассказывает «Комсомольская Правда».

Вдова артиста оформила все наследство на себя. Родственники – мать покойного, братья, дети требуют свою долю.

Анна в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» сообщила, что долги она также унаследовала.

«Около 800 тысяч осталось отдать. Мы хотели продать гараж, но не получилось. Сейчас я пытаюсь найти работу, так как всегда жила «за мужем»», - сказала вдова.

Анна пояснила, что брат Александра Валерий не помогал ему финансово на лечение. Более того, по ее словам, после проведения благотворительного концерта он забрал себе крупную сумму денег, сказав, что отдаст потом.