Дочь Успенской сообщила о планах по созданию семьи

«Сейчас для работа и карьера – это самое важное для меня. А с личным – как Бог даст. Мама меня не торопит, не спешит выдать замуж. Мы же не где-то в деревне. Наверное, мой мужчина уже родился, но пока до меня не дошел. Когда он придет, я пойму, что это он», — объявила певица.