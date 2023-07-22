Дочь Успенской сообщила о планах по созданию семьи
Татьяне Плаксиной 32 года. Любовь Успенская прикладывает максимум усилий, чтобы обеспечить своей единственной наследнице успешную жизнь.
Плаксиной понадобилось несколько операций, чтобы вернуться к нормальной жизни после травмы. Всю восстановительную медицину оплачивала звездная мама. Равно как и лечение дочери от пристрастия к запрещенным веществам.
Сейчас Татьяна с помощью королевы шансона строит карьеру певицы, и скоро выйдет ее дебютный альбом.
Казалось бы, профессиональная составляющая жизни идет в гору, пора позаботиться и о личной жизни, - пишет Экспресс Газета.
Татьяна публично озвучила свою позицию по этому вопросу..
«Сейчас для работа и карьера – это самое важное для меня. А с личным – как Бог даст. Мама меня не торопит, не спешит выдать замуж. Мы же не где-то в деревне. Наверное, мой мужчина уже родился, но пока до меня не дошел. Когда он придет, я пойму, что это он», — объявила певица.
В марте 2023 года Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Артистка добавила, что ее последний супруг использовал дочь для шантажа, грозя не отпустить ее в Россию.