Экс-участников «Дома-2» решили депортировать с Бали
Бывших участникам проекта «Дом-2» Евгению Ромашову и Анастасии Бигриной решили депортировать с Бали, где должно было пройти их венчание.
Бигрина в соцсети рассказала, что их депортируют с острова Бали, несмотря на то, что документы все в порядке. По ее словам, им не объяснили причину депортации, и переселили в специальное помещение без воды и еды, передает канал «360».
Ранее губернатор индонезийского Бали заявил о намерении ввести систему квот для иностранных туристов, согласно которой иностранцы будут регистрироваться за год до запланированной поездки на остров, а потом ждать очереди на въезд.