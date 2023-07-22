Экс-участников «Дома-2» решили депортировать с Бали

Бывших участникам проекта «Дом-2» Евгению Ромашову и Анастасии Бигриной решили депортировать с Бали, где должно было пройти их венчание.

Бигрина в соцсети рассказала, что их депортируют с острова Бали, несмотря на то, что документы все в порядке. По ее словам, им не объяснили причину депортации, и переселили в специальное помещение без воды и еды, передает канал «360».