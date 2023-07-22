Сын Тодоренко получил серьезную травму
Регина Тодоренко с супругом Владом Топаловым и сыновьями отдыхала в Турции. Телеведущая выкладывала фотоотчеты в микроблоге и была довольна и погодой, и отелем. Однако перед отъездом случилась большая неприятность.
Старший сын звездной пары Михаил упал и поранил голову. Пришлось вызывать скорую помощь и везти мальчика в больницу, где ему наложили швы, - пишут 7days.ru.
«Это случилось в секунду! Мишка просто хотел облокотиться на мягкий пуфик, а какой-то мальчонка резко выдернул пуфик из-под него. Сын приземлился затылком на скос ступеньки»,— объяснила телеведущая.
В конце июня 2023 года Регина Тодоренко призналась в интервью, что планирует стать матерью в третий раз.
«Мы — родители мальчиков, а это такая дисциплина, организация, нужно держать всех в узде, а то разбегутся. А с девочкой другая энергия в доме появляется. Очень хотелось бы попробовать», — поделилась она.
У Топалова и Тодоренко двое сыновей. Первенец Михаил родился в 2018 году. В 2022-м появился на свет второй сын звезд Мирослав.