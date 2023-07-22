Стас Пьеха рассказал о нехватке общения с сыном
Стас Пьеха признался, что переживает из-за того, что недостаточно времени проводит с собственным ребенком. У певца есть единственный сын Петр, с мамой которого Стас давно развелся.
Как пишет СтарХит, в шоу Яны Чуриковой на YouTube Пьеха сообщил, что собирается забирать к себе девятилетнего сына к себе из петербургского Пушкино погостить.
«У меня есть мечта — периодически брать его в Москву, но мне немножко страшно. Я не знаю, как мы один на один будем взаимодействовать. Но я хочу попробовать», — сказал Стас.
Артист обеспечивает ребенка финансово и хочет укрепить и родственные связи.
«Он не так хорошо пока знает папу, как маму. Потому что мы нечасто видимся, он живет под Питером, я живу в Москве. Фактически сейчас пересекаемся раз в месяц», — рассказал он.
Ранее Пьеха назвал признание МакSим великим делом. Он восхитился, как она спокойно и на всю страну признала свою проблему. Певец отметил, что лично написал артистке слова благодарности. Когда-то он сам прошел через подобное, открыто рассказав о зависимости от наркотиков.