Киркоров язвительно ответил на санкции Канады
Певец Филипп Киркоров ответил на введение Канадой санкций против него. Свое мнение на этот счет он выразил канадской пословицей у себя в социальных сетях.
«Заговорите о солнце и вы увидите его лучи. Канадская пословица», — написал Киркоров у себя под фотографией.
Ранее сообщалось, что Оттава ввела новые ограничения против России. Под санкции попали 39 граждан и 25 компаний страны. В частности, ограничения были введены против Киркорова, актера Ивана Охлобыстина и сотовых операторов «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн».
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