Российская ведущая и певица Ольга Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «мое тело — мое дело». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© @buzova86

38-летняя поп-исполнительница ответила в сторис на вопрос подписчика о том, почему она не худеет, несмотря на то, что набрала лишние килограммы.

«Во-первых, мое тело — мое дело. Во-вторых, худею», — заявила артистка, отметив, что данный процесс ей дается очень сложно.

Знаменитость сопроводила публикацию снимком, на котором запечатлела себя в зеркало, повернувшись к нему боком. На телезвезде пижамный комплект, состоящий из топа и мини-шорт.