Роза Сябитова рассказала, будет ли сниматься в «Давай поженимся» на фоне работы над шоу с Клавой Кокой

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в разговоре с news.ru опровергла слухи об уходе из шоу «Давай поженимся» из-за работы над проектом «Сердце Клавы».

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«Телезрители меня увидят в новом сезоне «Давай поженимся!». Я получила предложение, будем сниматься с Ларисой Гузеевой и продолжать создавать прекрасные пары», — подчеркнула Сябитова.

Шоу «Сердце Клавы» выйдет в конце августа на телеканале «Пятница!». В проекте будут участвовать претенденты на сердце исполнительницы со всей России — они будут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева.

После начала спецоперации на Украине из эфира Первого канала пропали развлекательные программы, в том числе «Давай поженимся!». В июне 2023 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что 19 июня начнутся съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!». Телеведущая передачи Лариса Гузеева призналась, что новые выпуски будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.